Діти віком від 13 до 15 років зможуть користуватися платформами лише через обліковий запис, пов’язаний з акаунтом одного з батьків.

В Італії можуть заборонити дітям до 13 років створювати акаунти в соцмережах. Підлітки віком від 13 до 15 років зможуть користуватися платформами лише через обліковий запис, пов’язаний з акаунтом одного з батьків, а самостійно реєструватися – з 16 років.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на поправку до урядового законопроєкту.

Поправку ще офіційно не внесли, однак її підтримує правоцентристська коаліція прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні. Парламент має розглянути урядовий декрет про безпеку до кінця грудня. За словами парламентських джерел медіа, документ, імовірно, ухвалять. Під час розгляду його положення ще можуть змінити.

Запропоновані обмеження не поширюватимуться на освітні застосунки. Соцмережі зобов’яжуть перевіряти вік користувачів за правилами, які має розробити італійський регулятор зв’язку AGCOM протягом дев’яти місяців після набуття декретом чинності.

У вересні Європейський Союз оголосив про плани обмежити доступ до соціальних мереж для дітей віком до 16 років у всіх державах-членах.

Туреччина також запровадила обмеження для неповнолітніх у соцмережах: з 1 листопада платформи не можуть реєструвати користувачів молодших за 15 років, а їхній вік мають перевіряти через систему електронного урядування. Для підлітків 15-17 років акаунти за замовчуванням закриті, з фільтрами контенту та без персоналізованої реклами й прямих трансляцій. Перевірити наявні облікові записи мають до 31 березня 2027 року; акаунти дітей до 15 років належить закрити.