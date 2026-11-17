Через Північний міст транспорт курсуватиме в обох напрямках.

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Увечері 17 листопада стало відомо, що автобуси відновлюють рух Північним і Південним мостами Києві.

Про це заявила КМДА.

Зокрема, автобусні маршрути №№ 21, 73, 101, 114 курсуватимуть через Північний міст в обох напрямках. А ось автобусні маршрути №№ 22-ТД, 22-ТЛ, 91-Т – через Південний міст у бік правого берега.