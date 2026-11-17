Увечері 17 листопада стало відомо, що автобуси відновлюють рух Північним і Південним мостами Києві.
Про це заявила КМДА.
Зокрема, автобусні маршрути №№ 21, 73, 101, 114 курсуватимуть через Північний міст в обох напрямках. А ось автобусні маршрути №№ 22-ТД, 22-ТЛ, 91-Т – через Південний міст у бік правого берега.
- Вночі 17 листопада Росія атакувала Північний і Південний мости балістичними ракетами. Рух на обох перекрили.
- По Південному ворог випустив чотири ракети, по Північному – три.
- Після обіду міський голова Віталій Кличко повідомив, що у Києві частково відновлять рух Південним мостом. За результатами обстеження конструкцій споруди фахівці ДП «Національний інститут розвитку інфраструктури» надали висновок щодо можливості відновлення тимчасового руху автомобільним проїздом у напрямку з лівого на правий берег Києва. Проїхати можна буде громадському транспорту загальною масою до 18 тонн та автомобілям до 10 тонн включно.