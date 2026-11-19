Ці зміни вводять через тривалу повітряну тривогу.

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19 листопада у Києві сталися зміни в роботі столичного метрополітену.

Про це попередила Київська міська державна адміністрація.

Спочатку рух поїздів "червоною" лінією оргнанізували таким чином:

у напрямку центру – від ст. "Академмістечко" до ст. "Театральна";

у напрямку виїзду з міста – від ст. "Арсенальна" до ст. "Академмістечко".

У КМДА додали, що під час тривалої повітряної тривоги змінюється рух поїздів на "червоній" лінії метро.

Оновлення. Згодом адміністрація заявила, що рух поїздів метро на "червоній" лінії відновлений у звичайному режимі.