19 листопада у Києві сталися зміни в роботі столичного метрополітену.
Про це попередила Київська міська державна адміністрація.
Спочатку рух поїздів "червоною" лінією оргнанізували таким чином:
- у напрямку центру – від ст. "Академмістечко" до ст. "Театральна";
- у напрямку виїзду з міста – від ст. "Арсенальна" до ст. "Академмістечко".
У КМДА додали, що під час тривалої повітряної тривоги змінюється рух поїздів на "червоній" лінії метро.
Оновлення. Згодом адміністрація заявила, що рух поїздів метро на "червоній" лінії відновлений у звичайному режимі.