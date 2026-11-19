У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 25 січня до 27 лютого 2027 року заняття проводитимуть онлайн.
Про це повідомив центр комунікацій університету.
Дистанційний режим стосуватиметься всіх освітніх програм. Університет змінив графік навчання, щоб студенти й викладачі могли продовжувати заняття, навіть якщо взимку будуть перебої з електрикою чи опаленням.
Також рішення пов’язане з безпековою ситуацією.
- Раніше КНУ імені Шевченка вже переходив на дистанційне навчання через погіршення безпекової ситуації в Києві. Тоді онлайн-заняття тривали з 29 вересня до 16 жовтня, а працівники університету виконували свої обов’язки дистанційно. Для лабораторних, практичних і контрольних занять керівники навчальних підрозділів визначали окремий формат.