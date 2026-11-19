Студенти навчатимуться онлайн з 25 січня до кінця лютого через безпекову ситуацію та проблеми зі світлом.

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У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 25 січня до 27 лютого 2027 року заняття проводитимуть онлайн.

Про це повідомив центр комунікацій університету.

Дистанційний режим стосуватиметься всіх освітніх програм. Університет змінив графік навчання, щоб студенти й викладачі могли продовжувати заняття, навіть якщо взимку будуть перебої з електрикою чи опаленням.

Також рішення пов’язане з безпековою ситуацією.