Ще один чоловік дістав поранення внаслідок обстрілу.

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У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки російського безпілотника загинула жінка 1982 року народження. Її тіло рятувальники виявили під завалами частково зруйнованого приватного будинку.

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Також постраждав чоловік 1977 року народження: він дістав порізи кінцівок і гостру реакцію на стрес. Йому надають медичну допомогу. На місці працюють оперативні служби.