Завдяки дружнім зв’язкам керівник приватної компанії отримував інформацію про заплановані закупівлі держпідприємства та спільно з посадовцями порту брав участь у підготовці тендерної документації.

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Посадовцю порту та гендиректору підприємства повідомили про підозру за привласнення майже 5 мільйонів гривень на закупівлях для морського порту Одеської області.

Про це повідомили у Національній поліції.

Як встановили правоохоронці, до схеми причетні заступник начальника відділу державного підприємства портової галузі Одещини та генеральний директор приватної компанії, що спеціалізується, зокрема, на постачанні промислової продукції.

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Завдяки дружнім зв’язкам керівник приватної компанії отримував інформацію про заплановані закупівлі держпідприємства та спільно з посадовцями порту брав участь у підготовці тендерної документації.

Упродовж 2024 року переможцем тендерних процедур без проведення аукціону стала саме компанія фігуранта. Між державним підприємством та приватною компанією уклали три договори на постачання залізничного обладнання загальною вартістю 25 млн грн.

Зазначається, що ще до оголошення тендерів директор приватної компанії замовляв необхідне обладнання у підприємства-виробника. Водночас для штучного збільшення очікуваної вартості майбутніх закупівель він надсилав державному підприємству комерційні пропозиції із суттєво вищими цінами.

Також підприємець залучив до схеми представників кількох компаній. Вони надсилали схожі пропозиції. У такий спосіб фігурант створював видимість обґрунтованості запропонованої ціни залізничного обладнання.

Під час аналізу господарських операцій правоохоронці виявили, що таку ж продукцію підприємство-виробник продавало іншим замовникам за цінами, нижчими у 1,5-2 рази. Унаслідок різниця між вартістю придбання обладнання приватною компанією та ціною його продажу державному підприємству становила 4,9 млн грн. Саме стільки привласнили учасники схеми.

Проведена експертиза підтвердила збитки державного підприємства на аналогічну суму.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків у справі

Правоохоронці провели понад 40 обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів, у приміщеннях державного підприємства і офісах пов’язаних компаній.

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Під час слідчих дій вилучили тендерну та бухгалтерську документацію, договори постачання, комерційні пропозиції, матеріали щодо формування цін, документи про взаємовідносини між підприємствами, посадові інструкції, електронні носії інформації, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи. Також вилучили майже 41 тисячу доларів та 9 тисяч євро.

На підставі зібраних доказів генеральному директору приватної компанії та заступнику начальника відділу державного підприємства повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці продовжують встановлювати інших осіб, які могли бути причетними до реалізації злочинної схеми.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.