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Унаслідок нічної російської атаки руйнування зафіксували у дванадцяти областях. Росіяни цієї ночі били по енергетиці, цивільних підприємствах, житлових будинках.

Про це написав у телеграмі премʼєр-міністр України Сергій Корецький.

На Житомирщині, Чернігівщині та Миколаївщині атаковані електропідстанції. Одразу в чотирьох областях ворог бив по агропідприємствах.

«Росія свідомо б'є по економіці — по тому, що дає людям роботу, доходи бюджету», – зауважив глава уряду.

Під ударами також опинилися житлові будинки в Запоріжжі, Харківщині, Черкащині та Донеччині.

Восьмеро людей поранені, а на Чернігівщині є жертва.