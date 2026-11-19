Унаслідок нічної російської атаки руйнування зафіксували у дванадцяти областях. Росіяни цієї ночі били по енергетиці, цивільних підприємствах, житлових будинках.
Про це написав у телеграмі премʼєр-міністр України Сергій Корецький.
На Житомирщині, Чернігівщині та Миколаївщині атаковані електропідстанції. Одразу в чотирьох областях ворог бив по агропідприємствах.
«Росія свідомо б'є по економіці — по тому, що дає людям роботу, доходи бюджету», – зауважив глава уряду.
Під ударами також опинилися житлові будинки в Запоріжжі, Харківщині, Черкащині та Донеччині.
Восьмеро людей поранені, а на Чернігівщині є жертва.
- У ніч на 19 листопада російські війська застосували по території України протикорабельні ракети «Онікс» та 98 дронів. ППО знешкодила 69 ворожих цілей.