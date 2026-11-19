На Олександрійському та Придніпровському напрямках росіяни штурмів не проводили.

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Розпочалася 1730-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 211 бойових зіткнень. Найбільше – на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Учора противник завдав 71 авіаційний удар, під час яких скинув 239 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 4582 дрони-камікадзе та здійснили 2027 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 29 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Кореньок, Товстодубове, Уланове, Бачівськ, Іскрисківщина, Волфине, Нескучне, Кучерівка, Яструбщина, Атинське, Безсалівка, Лужки, Тополя, Рижівка, Сімейчине, Дорошівка, Вільна Слобода Сумської області; Хрінівка, Єліне, Гаті Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Вільна Слобода.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив три атаки, завдав двох авіаційних ударів, застосувавши чотири КАБ, та здійснив 68 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, чотири з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили чотири атаки противника у бік населених пунктів Охрімівка, Різникове та Колодязне.

На Куп’янському напрямку ворог штурмував один раз в бік Митрофанівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили шість атак у бік населених пунктів Мирне, Зарічне, Лиман та Ямпіль.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 12 атак у районі Пискунівки, Кривої Луки, Ямполя та Миколаївки.

На Краматорському напрямку окупанти штурмували один раз в бік Малинівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 16 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Миколайпілля, Кучерового Яру, Торецького, Софіївки та Вільного.

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Сімнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Ганнівка, Чернігівка, Добропілля, Новофедорівка, Новогришине, Мирне, Сергіївка, Молодецьке та Новопідгороднє.

На Олександрівському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти двічі атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Долинка та Єгорівка.

На Оріхівському напрямку зафіксовано одну атаку в бік Зарічного.

На Придніпровському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.