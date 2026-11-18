Бойові дії на Донеччині, 205 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1729-й день повномасштабної війни.

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Російські війська інтенсивно намагаються наступати на Добропілля та Костянтинівку. Водночас українські військові знищують окупантів, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, сьогодні відбулася доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого щодо ситуації на фронті. "Наші позиції сильні. І хоча росіяни дуже інтенсивно намагаються наступати на Добропілля, на Костянтинівку, окупантів ми знищуємо", – заявив Зеленський.

Президент подякував українським військовим підрозділам за результати на передовій.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті від початку доби відбулося 205 бойових зіткнень.

Найбільше атак зафіксовано на Покровському, Костянтинівському та Слов'янському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 18 листопада – в новині.

Генштаб також інформує, що українські військові 17 листопада та в ніч на 18 листопада атакували об’єкти російської логістики. У районі Станиці Луганської уразили автомобільний міст через Сіверський Донець, яким російські війська доправляли на фронт боєприпаси, пальне й техніку.

Тієї ж ночі в районі Хомутовки Курської області Сили оборони уразили ремонтну базу російського підрозділу. За даними Генштабу, там відновлювали пошкоджену військову техніку.

Також підтвердили наслідки удару по 123-му авіаремонтному заводу в Старій Руссі Новгородської області, завданого 10 листопада. Пошкоджень зазнали три російські військово-транспортні літаки; один із них, Іл-76, – значних. Літаки тимчасово виведені з ладу.

Російські війська завдали удару безпілотником по Чугуєву Харківської області.

За уточненою інформацією, ворожі удари БпЛА в Чугуєві зафіксовано в багатоквартирний 9-поверховий житловий будинок.

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Унаслідок атаки поранені 75-річна жінка та 60-річний чоловік. Ще 5 людей врятували із верхніх поверхів.

У четвер, 19 листопада, в Одесі вшановуватимуть пам’ять загиблих під час масованої російської атаки на місто 18 листопада.

Унаслідок трьох російських ударів по Одесі загинули четверо людей, ще дев’ятеро поранені. Удари пошкодили історичний центр міста, зокрема територію в охоронній зоні ЮНЕСКО. Частину постраждалих госпіталізували у важкому стані.

У ніч на 18 листопада в Румунії стався землетрус магнітудою 5,3. Поштовхи відчувалися і в деяких регіонах України, зокрема сейсмічні хвилі досягли Південноукраїнської АЕС, повідомили в "Енергоатомі".

За даними компанії, розрахунковий сейсмічний вплив на майданчику ПАЕС становив І–ІІ бали, що відповідає ледве відчутним поштовхам. Такий вплив не становив загрози для будівель і споруд атомної електростанції. В "Енергоатомі" також нагадали, що всі українські АЕС обладнані системами фіксації поштовхів земної кори. Головний центр спеціального контролю в режимі реального часу стежить за сейсмічною активністю в районах розташування атомних електростанцій.

ВАКС 17 листопада обрав запобіжний захід підозрюваному по справі НАБУ і САП «Карфаген» Андрію Осіпову – тримання під вартою без альтернативи внесення застави. На рішення суду можна подати апеляцію.

Осіпов фігурує в розслідуванні під кодовим ім'ям «Кримінал» і вважається організатором угруповання. САП клопотав про утримання під вартою без визначення розміру застави. Осіпов ще з літа перебуває під вартою за іншою справою.

Подробиці – в новині.

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