До редакції їй залишалося пройти всього три квартали.

Серед чотирьох людей, які загинули через сьогоднішній російський обстріл центру Одеси, є продюсерка міського телеканалу Христина Лисенко.

Журналістка тривалий час працювала координаторкою та продюсеркою на телеканалі «Перший міський. Одеса», ідеться на фейсбук-сторінці каналу.

У момент російського удару вона йшла пішки на роботу Європейською вулицею, і до редакції їй залишалося пройти всього три квартали.

"Вона була людиною з міцним характером та великим, добрим, справедливим серцем. Воювала за кожного кого покинули, образили, обділили. Вона любила коней і рятувала котів. На роботі на неї чекала врятована під час липневого обстрілу кішка Мавка, якій вона прискіпливо шукала нову родину. Тепер це — на нас…", - ідеться в дописі телеканалу.