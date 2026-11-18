Серед чотирьох людей, які загинули через сьогоднішній російський обстріл центру Одеси, є продюсерка міського телеканалу Христина Лисенко.
Журналістка тривалий час працювала координаторкою та продюсеркою на телеканалі «Перший міський. Одеса», ідеться на фейсбук-сторінці каналу.
У момент російського удару вона йшла пішки на роботу Європейською вулицею, і до редакції їй залишалося пройти всього три квартали.
"Вона була людиною з міцним характером та великим, добрим, справедливим серцем. Воювала за кожного кого покинули, образили, обділили. Вона любила коней і рятувала котів. На роботі на неї чекала врятована під час липневого обстрілу кішка Мавка, якій вона прискіпливо шукала нову родину. Тепер це — на нас…", - ідеться в дописі телеканалу.
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- На вулиці Європейській вибухова хвиля вибила понад сотню вікон у щонайменше семи будинках, офісах, магазинах і кав’ярнях. Пошкоджень також зазнали гімназія, адміністративні будівлі, автомобілі та трамвай.
- У місті 19 листопада оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок атаки.