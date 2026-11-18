Внаслідок ударів виникли перебої з електропостачанням у частині Болградського та Білгород-Дністровського районів.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

На півдні Одещини російські війська атакували об’єкти енергетичної інфраструктури. Через удари в частині Болградського та Білгород-Дністровського районів фіксують перебої з електропостачанням.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог атакував обʼєкти енергетики на півдні Одещини. Внаслідок ударів фіксуються перебої з електропостачанням у частині Болградського та Білгород-Дністровського районів області", – ідеться у повідомленні.

За його словами, внаслідок атак ніхто не постраждав. Наразі енергетики оцінюють завдані пошкодження та працюють над відновленням електропостачання.