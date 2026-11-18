На півдні Одещини російські війська атакували об’єкти енергетичної інфраструктури. Через удари в частині Болградського та Білгород-Дністровського районів фіксують перебої з електропостачанням.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Ворог атакував обʼєкти енергетики на півдні Одещини. Внаслідок ударів фіксуються перебої з електропостачанням у частині Болградського та Білгород-Дністровського районів області", – ідеться у повідомленні.
За його словами, внаслідок атак ніхто не постраждав. Наразі енергетики оцінюють завдані пошкодження та працюють над відновленням електропостачання.
- Внаслідок трьох російських ударів по Одесі загинули четверо людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Пошкоджено житлові будинки, кафе, магазини, автомобілі та навчальний заклад.