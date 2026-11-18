Окупанти використовували маршрут через ліс для проникнення в населені пункти поблизу Запоріжжя.

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Спецпризначенці батальйону «Братство» у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України восени 2026 року провели розвідку місцевості поблизу Каховського водосховища та виявили схованку російських окупантів у Каховському лісі.

Про це повідомили в ГУР МОУ.

За інформацією розвідки, російські військові використовували цей маршрут для інфільтрації в населені пункти поблизу Запоріжжя. У схованці залишилися речі окупантів, однак самих військових поблизу не було.

Тому українські розвідники вирішили облаштувати засідку та чекати на повернення загарбників.