Російська пропаганда розгорнула інформаційну кампанію після удару безпілотниками по центру Одеси 18 листопада. Кремль знову хоче перекласти відповідальність за наслідки атаки на Україну.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

За даними ЦПД, одні ресурси звинувачують у наслідках удару нібито роботу української протиповітряної оборони, інші поширюють конспірологічні твердження про те, що Україна начебто сама атакує своїх громадян, аби вплинути на дипломатичні процеси.

18 листопада Росія завдала удару безпілотниками по житловому сектору та цивільній інфраструктурі в центрі Одеси. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Крім того, за даними ЦПД, російські війська завдали повторних ударів, коли на місці вже працювали рятувальники та поліцейські.

У центрі зазначили, що поширення версій про "роботу ППО" та "самообстріли" є типовою тактикою російської пропаганди після резонансних атак.