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На Донеччині рятувальники продовжують евакуювати цивільних із районів Краматорська, які перебувають під загрозою російських обстрілів. За останні два дні з небезпечних територій вивезли ще 11 людей.

Про це повідомили у Донецькій ОВА.

Евакуаційна група ДСНС "Фенікс" за цей час відпрацювала 25 адрес. Серед евакуйованих – троє дітей і двоє маломобільних мешканців.

Фото: Донецька ОВА

В ОВА закликали жителів прифронтових районів не зволікати з евакуацією та завчасно подбати про власну безпеку і безпеку рідних.