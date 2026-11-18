Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелом.

За словами глави держави, обговорили, зокрема, кроки на підтримку української бойової авіації.

«Це дуже важливо передусім, щоб збивати реактивні «шахеди», якими росіяни щоденно тероризують українські міста й громади. Подякував також за рішення виділити 50 мільйонів доларів на програму PURL», - зазначив Зеленський.

Президент додав, що на зустрічі ішлося і про переговори щодо мирної угоди.

«Україна завжди виступала за повноправну європейську присутність на цьому треку, і американська сторона зараз також це підтримує. Представники президента Америки будуть завтра на зустрічах в Берліні. І сподіваємось, що нові обговорення на рівні переговорних команд, а також лідерів Коаліції охочих будуть результативними. Зі свого боку все для цього робимо», - додав глава держави.