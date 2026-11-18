Російські війська понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів поранень дістали шестеро людей.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Павлограді пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та склади. Постраждали п’ятеро людей, які лікуються амбулаторно.
На Нікопольщині російські війська били по райцентру, Марганецькій та Покровській громадах. Пошкоджені підприємство та приватні оселі.
У Губиниській громаді Самарівського району ворог вдарив по агропідприємству. До лікарні доправили 50-річну жінку. Її стан оцінюють як середньої тяжкості.
Також у Покровській громаді Синельниківського району пошкоджений приватний будинок.
- Російські війська завдали ударів по об’єктах Групи "Нафтогаз" у Дніпропетровській області.