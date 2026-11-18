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Російські війська понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів поранень дістали шестеро людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Павлограді пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та склади. Постраждали п’ятеро людей, які лікуються амбулаторно.

На Нікопольщині російські війська били по райцентру, Марганецькій та Покровській громадах. Пошкоджені підприємство та приватні оселі.

У Губиниській громаді Самарівського району ворог вдарив по агропідприємству. До лікарні доправили 50-річну жінку. Її стан оцінюють як середньої тяжкості.

Також у Покровській громаді Синельниківського району пошкоджений приватний будинок.