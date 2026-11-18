Краснопільська та Білопільська громади Сумської області продовжують потерпати від російських обстрілів, зокрема ударів керованими авіабомбами. Поліцейські спецпідрозділу "Білий янгол" евакуювали звідти трьох людей, які не могли самостійно залишити небезпечні території.
Про це повідомили у поліції Сумської області.
Серед евакуйованих – дві жінки віком 85 та 62 роки, яким був необхідний медичний огляд, а також 72-річний чоловік. Через стан здоров’я він не міг самостійно пересуватися, тому правоохоронці транспортували його на ношах.
Усіх трьох доправили до безпечнішого місця та передали медикам.
- На Донеччині рятувальники продовжують евакуювати цивільних із районів Краматорська, які перебувають під загрозою російських обстрілів. За останні два дні з небезпечних територій вивезли ще 11 людей.