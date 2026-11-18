Серед евакуйованих жінки віком 85 та 62 роки і 72-річний чоловік, якого через стан здоров’я довелося транспортувати на ношах.

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Краснопільська та Білопільська громади Сумської області продовжують потерпати від російських обстрілів, зокрема ударів керованими авіабомбами. Поліцейські спецпідрозділу "Білий янгол" евакуювали звідти трьох людей, які не могли самостійно залишити небезпечні території.

Про це повідомили у поліції Сумської області.

Серед евакуйованих – дві жінки віком 85 та 62 роки, яким був необхідний медичний огляд, а також 72-річний чоловік. Через стан здоров’я він не міг самостійно пересуватися, тому правоохоронці транспортували його на ношах.

Усіх трьох доправили до безпечнішого місця та передали медикам.