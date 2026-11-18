Ремонтні бригади працюють у регіонах, які постраждали від російських ударів.

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Найважча ситуація з електропостачанням наразі на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині та Полтавщині.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні після доповіді міністра енергетики Дениса Шмигаля.

"Найважча зараз ситуація на Харківщині, на Сумщині, непросто на Дніпровщині та Полтавщині. Були удари по Одесі, були удари по Одеській області, по Миколаївській, по Запоріжжю", – сказав глава держави.

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За його словами, у постраждалих регіонах працюють ремонтні бригади.

"Всюди працюють ремонтні бригади і все необхідне для відновлення електрики на місцях має бути. Сили, обладнання. Україна забезпечила цей ресурс для ремонтів", – зазначив Зеленський.

Президент подякував енергетикам і комунальним службам за роботу.

"Дуже стараємось, щоб світло було у людей. Готую додаткові пакети з партнерами, щоб гарантувати необхідне на наступні тижні і місяці", – додав він.