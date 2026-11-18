Під час зустрічі планують обговорити допомогу українській обороні та енергетиці.

Україна готується до зустрічі Коаліції охочих, під час якої обговорюватимуть нові пакети підтримки для української оборони та енергетики.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

"Завтра важлива зустріч Коаліції охочих. Ми робимо все разом з партнерами, щоб коаліція наша була дієвою. Готуємо нові пакети підтримки для України. Для нашої оборони, передусім, для нашої енергетики", – сказав глава держави.

Реклама

За його словами, також заплановані двосторонні зустрічі, які мають посилити позиції України та її дипломатію.

"Розраховуємо на зустріч з представниками президента США і будемо говорити з європейськими лідерами по наступних наших кроках в перемовинах з росіянами", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна прагне миру та готова до конструктивної роботи.

"Ми завжди працюємо конструктивно. Питання України повинні вирішуватися за участі України. Питання Європи повинні вирішуватися за участі Європи", – заявив він.