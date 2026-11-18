У місті з’ясовують наслідки атаки. Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі.

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Російські війська завдали удару безпілотником по Чугуєву Харківської області. За попередньою інформацією, влучання зафіксували в багатоквартирному житловому будинку та поштовому відділенні.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог наніс удар дроном по м. Чугуїв. За попередньою інформацією, ворожий "прильот" – по багатоквартирному житловому будинку та відділенню пошти", – ідеться у повідомленні..

Унаслідок ворожого удару БпЛА в Чугуєві 60-річний чоловік зазнав поранень. Медики госпіталізували постраждалого.