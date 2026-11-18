Російські війська завдали удару безпілотником по Чугуєву Харківської області. За попередньою інформацією, влучання зафіксували в багатоквартирному житловому будинку та поштовому відділенні.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ворог наніс удар дроном по м. Чугуїв. За попередньою інформацією, ворожий "прильот" – по багатоквартирному житловому будинку та відділенню пошти", – ідеться у повідомленні..
Унаслідок ворожого удару БпЛА в Чугуєві 60-річний чоловік зазнав поранень. Медики госпіталізували постраждалого.