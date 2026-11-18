У Єврокомісії закликали Росію припинити будь-яке використання хімічної зброї після чергового випадку її застосування у війні проти України.

Ця заява речника Єврокомісії Крістіана Віганда з’явилася у відповідь на звіт Національного слідчого управління України, повідомляє «Європейська правда».

У документі ішлося про широкомасштабне і системне застосування хімічної зброї на лінії фронту, яке практикують російські окупаційні війська.

Віганд наголосив, що використання хімічної зброї будь-ким, будь-де та за будь-яких обставин є абсолютно неприйнятним і грубо порушує міжнародне право. За його словами, кожен такий випадок потребує ретельного розслідування, а причетні особи мають понести покарання.

Речник також нагадав, що Євросоюз нещодавно розширив обмеження проти осіб, пов’язаних із розповсюдженням і застосуванням хімічної зброї, та готовий запровадити проти винних додаткові санкції. Крім того, у Єврокомісії наголосили, що Організація із заборони хімічної зброї має негайно виконати свій мандат, зафіксувати порушення Конвенції та притягнути винних до відповідальності.