У Єврокомісії закликали Росію припинити будь-яке використання хімічної зброї після чергового випадку її застосування у війні проти України.
Ця заява речника Єврокомісії Крістіана Віганда з’явилася у відповідь на звіт Національного слідчого управління України, повідомляє «Європейська правда».
У документі ішлося про широкомасштабне і системне застосування хімічної зброї на лінії фронту, яке практикують російські окупаційні війська.
Віганд наголосив, що використання хімічної зброї будь-ким, будь-де та за будь-яких обставин є абсолютно неприйнятним і грубо порушує міжнародне право. За його словами, кожен такий випадок потребує ретельного розслідування, а причетні особи мають понести покарання.
Речник також нагадав, що Євросоюз нещодавно розширив обмеження проти осіб, пов’язаних із розповсюдженням і застосуванням хімічної зброї, та готовий запровадити проти винних додаткові санкції. Крім того, у Єврокомісії наголосили, що Організація із заборони хімічної зброї має негайно виконати свій мандат, зафіксувати порушення Конвенції та притягнути винних до відповідальності.
- 17 листопада МЗС України повідомило, що наша держава передала всім країнам-учасницям Конвенції про заборону хімічної зброї результати національного розслідування щодо застосування російськими військовими хімічного засобу боротьби із заворушеннями CS поблизу Іллінки на Дніпропетровщині 20 вересня 2024 року.
- Дві незалежні лабораторії, які визначила Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), підтвердили наявність цієї речовини. Українські фахівці встановили обставини атаки, причетність військових РФ та походження боєприпасу. Зокрема, розслідування виявило, що такі гранати промислово виготовляють на підприємстві російського державного оборонно-промислового комплексу, передають до військового арсеналу, а звідти постачають підрозділам на фронт. Наразі слідство триває.