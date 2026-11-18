Суд в Анкарі визнав мера Стамбула та головного політичного опонента президента Реджепа Таїпа Ердогана Екрема Імамоглу винним у фальсифікації голосування на партійному з’їзді та заборонив йому займатися політикою.

Імамоглу та ще вісьмох фігурантів справи засудили до двох років і одного місяця позбавлення волі, передає Bloomberg.

Серед засуджених також опинився голова стамбульського осередку «Нової партії» Озгюр Челік. Водночас трьох обвинувачених суд виправдав, зокрема мера Ізміра Джеміля Тугая, який у жовтні перейшов до партії Ердогана. Як зазначили у суді, засуджені мають два тижні на подання апеляції, а самі вироки не набудуть чинності, доки їх остаточно не затвердять вищі судові інстанції.

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Імамоглу перебуває у слідчому ізоляторі ще з березня 2025 року за іншими звинуваченнями у корупції, які він заперечує. Рішення з’явилося наступного дня після того, як влада призначила зовнішнього управителя для останнього великого опозиційного телеканалу Sozcu.

Якщо політична заборона набуде чинності, опозиція формально втратить свого найпопулярнішого політика, а міська рада Стамбула зможе обрати нового мера. На тлі розколу в опозиційному таборі це відкриває шлях до того, що найбільше місто й економічний центр Туреччини може очолити представник керівної коаліції Ердогана.

До перевиборів мера також можуть призвести остаточне затвердження попередньої політичної заборони Імамоглу у справі 2022 року про образу членів виборчкому або арешт його заступника, який наразі виконує обов'язки міського голови.

Нинішня справа стосується внутрішньопартійних виборів у Республіканській народній партії (CHP) у листопаді 2023 року, на яких Озгюр Озель переміг багаторічного лідера Кемаля Киличдароглу. Прокурори звинуватили Імамоглу та інших партійців у підкупі делегатів за підтримку Озеля, що сам мер Стамбула назвав наклепом і фабрикацією. Після скарги прихильників Киличдароглу суд анулював результати виборів, через що Озель та ще 90 депутатів залишили CHP і в липні створили «Нову партію», яка стала найбільшою опозиційною силою в парламенті.

Проти самого Озеля також триває окреме розслідування за звинуваченнями в образі президента і погрозах посадовцям.

Переслідування опозиції посилилося після її перемоги на муніципальних виборах 2024 року, а самого Імамоглу заарештували за кілька днів до того, як він планував оголосити про участь у президентських перегонах. Лідери CHP та «Нової партії» називають кримінальні справи проти десятків обраних опозиційних посадовців політично вмотивованими. Судова система Туреччини відкидає звинувачення у політичному тиску, проте організація Freedom House та Єврокомісія раніше заявляли про серйозний відкат демократії в країні.