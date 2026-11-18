Північна Корея будує додаткову частину заводу зі збагачення урану на ядерному комплексі в Йонбьоні. Це свідчить про подальше розширення потужностей країни з виробництва матеріалів, які використовують для створення ядерної зброї.

Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі на щоквартальному засіданні Ради керуючих, пише Reuters.

За словами Гроссі, МАГАТЕ раніше повідомляло про роботу збагачувальних об’єктів у Кансоні та Йонбьоні, а також про будівництво додаткового об’єкта.

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Очільник МАГАТЕ зазначив, що з середини вересня 2026 року тривало будівництво чергового розширення початкового збагачувального комплексу в Йонбьоні. Зовнішні роботи завершили наприкінці жовтня.

Гроссі назвав розширення програми зі збагачення урану Північною Кореєю приводом для серйозного занепокоєння.

Крім того, МАГАТЕ зафіксувало ознаки роботи 5-мегаватного ядерного реактора в Йонбьоні. Його використовують для виробництва плутонію з відпрацьованого ядерного палива. За оцінкою агентства, реактор, імовірно, продовжує працювати та перебуває на сьомому циклі опромінення. Після його завершення відпрацьоване паливо мають вилучити для переробки.

Також Гроссі повідомив, що ще один реактор на легкій воді працює з квітня 2026 року.

МАГАТЕ не має доступу до Північної Кореї з 2009 року, коли Пхеньян вислав інспекторів агентства. Відтоді організація переважно відстежує ядерну діяльність країни за допомогою супутникових знімків.

Як зазначає Reuters, Північна Корея провела кілька ядерних випробувань і, ймовірно, продовжує виробляти два матеріали, необхідні для створення ядерної зброї, – високозбагачений уран і плутоній.