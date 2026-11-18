Єропейська комісія оголосила про створення Офісу з питань санкцій ЄС, який об'єднає експертизу відомства на всіх етапах санкційної політики — від її розробки та впровадження до контролю за дотриманням обмежень, протидії їх обходу та взаємодії з третіми країнами.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Нова структура координуватиме санкційну роботу Євросоюзу з державами-членами і третіми країнами. Вона охоплюватиме всі санкційні режими, зокрема проти Росії та Білорусі, а також Ірану, Північної Кореї, Сирії, гібридних загроз і організованої злочинності.

Офіс допомагатиме країнам ЄС швидше отримувати роз'яснення щодо дотримання правил, обмінюватися даними і проводити економічний і технічний аналіз для узгодженого впровадження обмежень. У Єврокомісії зазначають, що необхідність посилити координацію виникла через масштаб і складність заходів, адже з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз ухвалив уже 21 пакет санкцій.

Офіс працюватиме у складі Генерального секретаріату під політичним керівництвом єврокомісарки Марії Луїш Альбукерке та об'єднає фахівців із різних підрозділів Єврокомісії. Офіційно зміни набудуть чинності 16 січня 2027 року.

Одним із головних завдань нового Офісу стане підтримка спецпосланця ЄС з питань санкцій, який працює з третіми країнами, щоб запобігти обходу обмежень через альтернативні торговельні шляхи, фінансові канали чи мережі закупівель. Єврокомісія призначила новим Міжнародним спеціальним посланцем з питань імплементації санкцій ЄС шведського дипломата Ларса Даніельссона. Він обійме цю посаду 6 лютого 2027 року, коли завершиться мандат чинного спецпосланця Девіда О'Саллівана.