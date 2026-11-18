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Європейська комісія запропонувала надати Україні кредит на 45 млрд євро у 2027 році. Його планують погасити за рахунок майбутніх російських репарацій за завдані Україні збитки.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Reuters.

Вона зазначила, що наступного року Україні бракуватиме близько 70 млрд євро. Запропонований кредит має покрити приблизно дві третини цієї потреби, а решту фінансування очікують від інших міжнародних партнерів Києва.

Фон дер Ляєн назвала позику способом посилити переговорні позиції України та наголосила: повертати кошти доведеться лише після того, як Росія компенсує завдану шкоду.

Пропозицію ще мають схвалити країни Євросоюзу. Вона доповнить погоджений наприкінці минулого року кредит на 90 млрд євро для фінансування України у 2026-2027 роках.