Представники Міністерства фінансів, Національного банку, а також експерти Міжнародного валютного фонду завершили у Варшаві очний етап другого та третього переглядів програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

Про це ідеться на сайті Мінфіну.

За результатами зустрічей сторони досягли суттєвого прогресу в узгодженні заходів економічної політики, наголосило відомоство.

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Тепер подальші обговорення продовжаться у віртуальному форматі. Коли Україна отримає необхідні фінансові запевнення від міжнародних партнерів щодо розмірів допомоги, результати переглядів розгляне Рада директорів МВФ. Після схвалення цих результатів наша держава зможе отримати наступний транш.

У Фонді відзначили, що результати виконання програми покращилися порівняно з першим переглядом, попри ускладнення безпекової та економічної ситуації, зауважили у Міністерстві. За попередніми даними, станом на кінець вересня Україна виконала всі кількісні критерії ефективності. Також виконала чотири із шести структурних маяків, запланованих до кінця жовтня, і просунулася у виконанні двох інших. Зараз українська сторона і МВФ разом із міжнародними партнерами працюють над залученням коштів, щоб покрити додаткові потреби.

Окремо експерти МВФ наголосили на важливості фіскальної та боргової стійкості під час підготовки державного бюджету на 2027 рік. Серед головних пріоритетів вони виділили мобілізацію внутрішніх доходів, детінізацію економіки і реформування спрощеної системи оподаткування. Через значні потреби у фінансуванні оборони й відновлення фонд радить чітко визначати пріоритети бюджетних видатків і запускати нові витрати лише на програми з доведеною економічною та соціальною ефективністю.

Також у МВФ позитивно оцінили прогрес України в реформуванні системи управління публічними інвестиціями, що допоможе ефективно відновлювати країну після війни, додав Мінфін. У центрі уваги програми залишаються стійкість фінансового сектору, антикорупційна політика, реформа енергетики та корпоративне управління держкомпаніями.

Чотирирічна програма EFF розрахована на 2026–2029 роки, а її загальний обсяг становить $8,1 млрд.