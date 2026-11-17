Укрзалізниця виставила на аукціони в системі Prozorro.Продажі перші об’єкти непрофільної та надлишкової нерухомості.

Про старт продажу компанія оголосила ще у вересні на зустрічі з представниками ринку нерухомості, повідомила пресслужба компанії.

Тоді потенційним покупцям показали 25 об’єктів у різних областях України, розповіли про їхні характеристики та розташування. Ринок зацікавився цим майном, тож компанія провела незалежну оцінку його вартості та підготувала об’єкти до торгів.

Серед перших лотів є майно ВП «Адабаський кар’єр» у Кіровоградській області та кілька інших об’єктів у різних регіонах. Оглянути нерухомість охочі можуть за попередньою домовленістю. Нові лоти поступово з’являтимуться в системі Prozorro.Продажі, зазначили в УЗ.

Частину цього майна залізниця роками не використовувала, але продовжувала витрачати гроші на його утримання. Продаж дасть змогу скоротити ці витрати, а самі приміщення зможуть знову працювати й приносити користь уже новим власникам, зауважили в УЗ.

Загалом на торги планують виставляти адміністративні, службові, виробничі й складські приміщення, торговельні об’єкти, заклади харчування та спортивно-оздоровчі комплекси. Вони розташовані у Львівській, Тернопільській, Вінницькій, Житомирській, Одеській, Черкаській та Дніпропетровській областях.