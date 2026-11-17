Пакет законів є умовою для фінансування в межах Ukraine Facility, програми МВФ і Світового банку.

Народним депутатам варто виважено поставитися до правок, які можуть з’явитися до другого читання законопроєкту про приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Про це під час круглого столу «Слідкуй за грошима: коли українці отримають «фінансовий безвіз»?» заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент LB.ua.

«Я дуже вдячний, що це сталося (Ред.: ухвалення проєкту закону за основу)... І в мене є відчуття, що це може дійсно статися (Ред.: голосування за закон в цілому)», — сказав він.

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Як пояснив міністр, насамперед піджимають строки, тож зволікати з ухваленням закону вже нікуди. Одначе до другого читання важливо не спотворити текст закону.

«Я хотів би застерегти від помилок. Які можуть бути помилки на цьому шляху? Помилки можуть бути простими. Якщо ми приймемо законопроєкт, який нам не зарахують», — сказав Марченко.

Він наголосив, що на цей процес треба подивитися дуже ретельно і зважено, а всю комунікацію з європейськими колегами вибудувати так, щоб отримати результат.

«Тому в мене велике прохання в першу чергу до моїх любих народних депутатів знайти в собі сили і можливості виважено поставитись до врахування правок, які можуть з’явитися на етапі до другого читання», — додав міністр.

Марченко сподівається, що законопроєкт набере необхідні 226 голосів, хоча й визнає, що документ складний для проходження в парламенті. Водночас, за його словами, з точки зору економічних перспектив закон відкриває Україні багато дверей, а країна фактично проходить певну перевірку на адекватність.

«Якщо ми приймаємо цей закон, це означає, що і громадяни, і бізнес не будуть чекати в приймальнях, вони зразу можуть спокійно заходити в кабінети і отримувати всі необхідні бенефіти від цього процесу», — пояснив Марченко.

За його словами, тоді до українців, і до бізнесу, і до громадян, ставитимуться належним чином. Міністр зауважив, що в країнах, які вже пройшли цей шлях, не розуміють, чому Україна досі це дебатує, але це потрібно пройти.

«Я думаю, що в цьому процесі ми знайдемо наше унікальне рішення, яке дозволить нам запровадити цей закон і отримати певний статус», — підсумував він.