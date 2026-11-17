Ефект від приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) буде відчутним фактично з першого дня.

Про це під час круглого столу «Слідкуй за грошима: коли українці отримають «фінансовий безвіз»?» заявив голова Національного банку Андрій Пишний, передає кореспондент LB.ua.

«Ми в Національному банку адвокатуємо тему приєднання України до єдиної зони розрахунків євро вже протягом доволі тривалого терміну. Іноді я не міг зрозуміти, що саме стоїть на заваді», — сказав він.

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Пишний провів паралель із безвізовим режимом з ЄС. За його словами, тоді всі побачили, наскільки ЄС близький Україні «не лише територіально, а й ментально», і багато в чому саме це підживило євроінтеграційні прагнення.

«Сьогодні ми кажемо про наступний крок — фінансовий безвіз. Ми в Національному банку переконані в тому, що ефективність від приєднання України до єдиної зони розрахунків SEPA буде відчутною фактично з першого дня», — наголосив Голова НБУ.

За його словами, оцінки економічного ефекту звучать різні: йдеться про десятки і сотні мільйонів євро. Водночас, розповів він, колега з центрального банку Молдови (країни, яка випередила Україну на старті в цьому питанні) під час однієї зустрічі назвала цифру, яка його вразила.

«Середня базова вартість транзакції в євро знизилась з 20 євро до 1,2 євро. Тож ми можемо говорити про зовсім інші, значно масштабніші цифри економічного ефекту», — сказав Пишний.

Він наголосив, що йдеться й про фундаментальніші зміни.

«Зона спільних розрахунків в євро і правила SEPA — це в першу чергу спільний простір. Спільний простір не лише платіжних рішень, це спільний простір довіри. Український бізнес сьогодні потребує доступу до цього ринку. Український експортер сьогодні потребує зовсім іншого рівня сприйняття», — заявив Голова НБУ.

За його словами, приєднання до зони розрахунків у євро дає синергетичний економічний ефект навіть країнам, які не є членами ЄС. Це не лише економія на транзакціях: партнери з Євросоюзу обирають тих, з ким вони «на одній сторінці» і в межах однієї системи.

«Це те, що відкриє двері», — сказав Пишний.

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Він наголосив, що саме цього сьогодні потребує українська економіка, адже експортні канали обмежені через постійні атаки на логістичну інфраструктуру. На його переконання, у ці двері піде український бізнес, який за майже п’ять років повномасштабної війни проявив не лише стійкість, а й «абсолютно унікальну адаптивність».

«Немає сьогодні жодних аргументів, чому не підтримати цей законопроєкт до другого читання», — заявив Голова НБУ.

Він додав, що наразі «дуже важливо, аби законопроєкт, який ми отримаємо після голосування в цілому, не відрізнявся від тих вимог, які від нас очікують наші європейські партнери. Щоб на фінішній прямій нічого цьому не завадило», — сказав Пишний.

За його словами, роль Нацбанку важлива: після ухвалення законопроєкту ключовими стануть оформлення самої заявки та підготовка банківської системи.

«Банківська система не чекала. Банківська система готувалася», — наголосив він.

Пишний зазначив, що за період повномасштабного вторгнення рівень еквівалентності банківської системи вимогам ЄС зріс з 50% до 82%. Крім того, за його словами, система електронних розрахунків в Україні працює цілодобово, а Україна запровадила миттєві платежі.

«Ми технологічно готові», — сказав голова НБУ.

Він додав, що українські банки вже розпочали переговори з європейськими партнерами щодо практичної технологічної імплементації рішень, які дозволять якнайшвидше запустити SEPA. Банки хочуть бачити себе в ринку, що об’єднує 500 млн споживачів.

«Я вас запевняю, за банківською системою не буде жодних зволікань. SEPA — це нові стандарти, SEPA — це нові можливості. SEPA — це швидка економія тих витрат, які повинні працювати на українську економіку», — сказав Пишний.