Це відкриє додаткові можливості для роботи українського бізнесу в ЄС та просування вітчизняної продукції на європейському ринку.

Європейська Рада перебуває на фінальному етапі ухвалення законодавства, необхідного для якнайшвидшого підписання з Україною Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (ACAA), яку називають «промисловим безвізом».

Про це під час заходу Європейської Бізнес Асоціації Global Outlook у Києві повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами урядовця, напередодні Київ отримав обнадійливі новини про те, що Єврорада ось-ось завершить усі необхідні процедури для укладення угоди про визнання технічних стандартів. Ченцов підкреслив, що це відкриє додаткові можливості для роботи українського бізнесу в ЄС та просування вітчизняної продукції на європейському ринку.

Віцепрем’єр звернув увагу на важливу новацію у цьогорічному звіті Єврокомісії щодо розширення: країни ЄС поглиблюватимуть економічні й торговельні відносини з державами-кандидатами вже зараз, не чекаючи завершення всього переговорного процесу. Окрім «промислового безвізу», прикладом такої інтеграції є приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) — необхідний для цього законопроєкт Верховна Рада ухвалила в першому читанні минулого тижня.

Водночас Ченцов наголосив на потребі усунути наявні торговельні бар’єри, зокрема захисні заходи для сталі та механізм прикордонного вуглецевого коригування (CBAM). Оскільки українське та європейське виробництва тісно пов'язані, ці обмеження завдають шкоди бізнесу обох сторін.

Також урядовець зазначив, що уряд і парламент останніми місяцями прискорили ухвалення євроінтеграційних рішень. Україна прагне не просто отримати позитивну оцінку від Єврокомісії щодо першого кластера, а й розпочати закриття переговорних глав, де вже є хороший прогрес.