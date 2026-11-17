Частина вантажів уже прибула до місць призначення, решта перебуває в дорозі.

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Україна у партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН (ВПП ООН) продовжує постачати продовольство до країн Африки, Азії та Латинської Америки в межах ініціативи Food from Ukraine.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики і продовольства.

Наразі планують постачання 17 294 тонн продовольства до дев'яти держав. Найбільшу партію - 5 339 тонн гороху та рослинної олії - отримає Малаві. До Кенії прямує 3 520 тонн гороху, а до Болівії — 3 060 тонн пшениці. Пакистан отримає 2 120 тонн пшениці, гороху та олії, а Сомалі — 2 045 тонн пшениці. Також український горох надійде до Мозамбіку (350 тонн), Чаду (320 тонн) та Судану (300 тонн), а Південний Судан отримає 240 тонн пшениці.

Частина цих вантажів уже прибула до місць призначення, решта перебуває в дорозі або готується до відправлення, додали у Мінагро. Наступним етапом стане розподіл продуктів серед місцевих жителів. Зокрема, у Малаві допомогу планують надати 2,2 мільйона людей, а в Пакистані — до 150 тисяч громадян.

Загалом від початку дії ініціативи у 2022 році в межах співпраці з ВПП ООН закупили 341 048 тонн продовольства, а загальний обсяг оголошених внесків на реалізацію програми становить $397,2 млн, додало міністерство.