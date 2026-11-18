Німеччина та Австрія закликають передати європейську платформу соцмережі TikTok, яка належить китайській компанії ByteDance, під контроль власників із Євросоюзу.
На думку країн, це необхідно для захисту персональних даних, зміцнення суверенітету і нейтралізації прямої загрози демократичному суспільству, передає Politico.
Спільну заяву 18 листопада оприлюднили міністр культури та медіа Німеччини Вольфрам Ваймер і державний секретар Австрії з питань цифровізації Александер Прьолль напередодні зустрічі міністрів культури у Брюсселі. Вони зауважили, що платформа має 200 мільйонів користувачів у ЄС і відіграє ключову роль у формуванні громадської думки.
На думку урядовців, головна небезпека походить саме від китайської материнської компанії ByteDance та її зв'язків з інтересами Пекіна, що створює непрозорі можливості доступу китайської влади до даних мільйонів європейців.
Раніше регулятори ЄС уже штрафували компанію за передачу даних європейських користувачів до Китаю, а зараз розслідують роль соцмережі у виборчих процесах у межах Акта про цифрові послуги.
Берлін і Відень фактично йдуть шляхом США, де минулого року президент Дональд Трамп із міркувань національної безпеки змусив виділити американський сегмент TikTok в окрему структуру, в якій ByteDance зберегла лише близько п'ятої частини акцій.
Ваймер і Прьолль закликали інші країни Євросоюзу підтримати їхню ініціативу, проте поки що не уточнили, як саме працюватиме нова структура власності.
- TikTok мав бути заборонений у США відповідно до закону про безпеку, ухваленого Конгресом минулоріч.
- Проте адміністрація Дональда Трампа постійно продовжувала термін для китайського власника ByteDance, за який компанія мала знайти американського покупця бізнесу.