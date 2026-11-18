Це необхідно для захисту персональних даних, зміцнення суверенітету і нейтралізації прямої загрози демократичному суспільству.

Німеччина та Австрія закликають передати європейську платформу соцмережі TikTok, яка належить китайській компанії ByteDance, під контроль власників із Євросоюзу.

На думку країн, це необхідно для захисту персональних даних, зміцнення суверенітету і нейтралізації прямої загрози демократичному суспільству, передає Politico.

Спільну заяву 18 листопада оприлюднили міністр культури та медіа Німеччини Вольфрам Ваймер і державний секретар Австрії з питань цифровізації Александер Прьолль напередодні зустрічі міністрів культури у Брюсселі. Вони зауважили, що платформа має 200 мільйонів користувачів у ЄС і відіграє ключову роль у формуванні громадської думки.

Реклама

На думку урядовців, головна небезпека походить саме від китайської материнської компанії ByteDance та її зв'язків з інтересами Пекіна, що створює непрозорі можливості доступу китайської влади до даних мільйонів європейців.

Раніше регулятори ЄС уже штрафували компанію за передачу даних європейських користувачів до Китаю, а зараз розслідують роль соцмережі у виборчих процесах у межах Акта про цифрові послуги.

Берлін і Відень фактично йдуть шляхом США, де минулого року президент Дональд Трамп із міркувань національної безпеки змусив виділити американський сегмент TikTok в окрему структуру, в якій ByteDance зберегла лише близько п'ятої частини акцій.

Ваймер і Прьолль закликали інші країни Євросоюзу підтримати їхню ініціативу, проте поки що не уточнили, як саме працюватиме нова структура власності.