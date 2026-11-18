Сейсмічні хвилі досягли Південноукраїнської АЕС, однак розрахунковий вплив на майданчику станції становив лише І–ІІ бали.

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У ніч на 18 листопада в Румунії стався землетрус магнітудою 5,3. Поштовхи відчувалися і в деяких регіонах України, зокрема сейсмічні хвилі досягли Південноукраїнської АЕС.

Про це повідомили в "Енергоатомі".

За даними компанії, розрахунковий сейсмічний вплив на майданчику ПАЕС становив І–ІІ бали, що відповідає ледве відчутним поштовхам. Такий вплив не становив загрози для будівель і споруд атомної електростанції.

В "Енергоатомі" також нагадали, що всі українські АЕС обладнані системами фіксації поштовхів земної кори. Головний центр спеціального контролю в режимі реального часу стежить за сейсмічною активністю в районах розташування атомних електростанцій.

Близько третьої години ночі 18 листопада румунський Національний інститут фізики Землі зафіксував підземні поштовхи силою 5,7 бала у сейсмічній зоні Вранча.