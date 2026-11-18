Компанія не стала підвищувати свою пропозицію у 210 млн євро через невирішені питання щодо арештованої яхти "Шахерезада".

Італійський виробник яхт Azimut Benetti відмовився від участі у фінальному аукціоні з придбання компанії The Italian Sea Group (TISG) через невирішені питання, пов’язані, зокрема, з арештованою яхтою "Шехерезада", яку пов'язують з Владіміром Путіним.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на судові документи та співрозмовника, обізнаного з перебігом процесу.

Azimut Benetti дійшла до фінального етапу продажу TISG із пропозицією у 210 млн євро, однак не брала участі в остаточному аукціоні 16 листопада. У листі до призначених судом керуючих від 10 листопада компанія повідомила, що не підвищуватиме свою пропозицію, оскільки після перевірки залишилися невирішені питання.

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Зокрема, йшлося про правовий статус яхти, яка досі перебуває на верфі TISG у Марина-ді-Каррара, а також про боргові зобов’язання турецьких операцій компанії.

Італійська влада заарештувала шестипалубну яхту "Шехерезада" у 2022 році під час ремонту на верфі. Підставою стали ймовірні зв’язки судна з російським диктатором Владіміром Путіним.

У пропозицію SRI Global, яку TISG обрала найкращою, увійшов контракт щодо 140-метрової яхти. Згідно з документом, судно не можна вивезти з території верфі, а новий власник компанії матиме постійні зобов’язання з його утримання, зокрема перед державними органами.

16 листопада TISG оголосила, що обрала пропозицію SRI Global на 220 млн євро. Компанія належить італійському підприємцю Джуліо Галлацці.

В Azimut Benetti та TISG від коментарів відмовилися. Представник SRI Global заявив, що компанія виконуватиме всі зобов’язання, встановлені судовими органами щодо арештованого судна. Він також наголосив, що "Шехерезада" не обмежує плани SRI щодо розвитку та створення вартості компанії.