Італійська поліція затримала в місті Ріміні українського блогера та підприємця Олександра Слобоженка, якого розшукували за тяжкі економічні й фінансові злочини.
Чоловіка підозрюють в ухиленні від сплати податків та відмиванні 4,3 млн євро, передає портал Rimini Today.
Про перебування Слобоженка у провінції Ріміні правоохоронці дізналися вранці 17 листопада, коли українець зареєструвався в одному з готелів курортного міста Річчоне. Інформація про постояльця потрапила до системи сповіщень поліції, після чого оперативники прибули до готелю, ідентифікували чоловіка й доставили його до відділку. Там йому офіційно оголосили звинувачення, висунуті українською владою. Після завершення необхідних процедур затриманого помістили до в’язниці, де він чекатиме на рішення про екстрадицію.
- Слобоженко, відомий у мережі як мільйонер та засновник арбітражної компанії Traffic Devils, перебуває під слідством Бюро економічної безпеки. Його підозрюють в організації азартних ігор, легалізації незаконних доходів та несплаті податків у особливо великих розмірах.
- Крім того, ім'я підприємця фігурувало у справах щодо ухилення від військової служби в Україні.
- За даними слідства, у 2020–2023 роках він нібито керував організацією у сфері арбітражу інтернет-трафіку, яка заробляла величезні суми на просуванні азартних ігор, ставок і підроблених медичних товарів через шахрайські рекламні акаунти. Щоб приховати прибутки від фінансового контролю, учасники групи використовували закордонні платіжні системи, криптогаманці та нелегальні обмінники. Слідчі оцінюють суму несплачених податків і зборів у понад 213 млн грн, які згодом відмивали через купівлю елітної нерухомості й дорогих автомобілів.
- У вересні 2024-го суд обрав запобіжні заходи блогеру і його спільнику.