Він перебуває у в‘язниці, очікуючи рішення про екстрадицію.

Італійська поліція затримала в місті Ріміні українського блогера та підприємця Олександра Слобоженка, якого розшукували за тяжкі економічні й фінансові злочини.

Чоловіка підозрюють в ухиленні від сплати податків та відмиванні 4,3 млн євро, передає портал Rimini Today.

Про перебування Слобоженка у провінції Ріміні правоохоронці дізналися вранці 17 листопада, коли українець зареєструвався в одному з готелів курортного міста Річчоне. Інформація про постояльця потрапила до системи сповіщень поліції, після чого оперативники прибули до готелю, ідентифікували чоловіка й доставили його до відділку. Там йому офіційно оголосили звинувачення, висунуті українською владою. Після завершення необхідних процедур затриманого помістили до в’язниці, де він чекатиме на рішення про екстрадицію.

Слобоженко, відомий у мережі як мільйонер та засновник арбітражної компанії Traffic Devils, перебуває під слідством Бюро економічної безпеки. Його підозрюють в організації азартних ігор, легалізації незаконних доходів та несплаті податків у особливо великих розмірах.

Крім того, ім'я підприємця фігурувало у справах щодо ухилення від військової служби в Україні.