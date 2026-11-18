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Автомобільний рух Кримським мостом перервано, а уламки конструкції перекрили фарватер. Це ускладнює логістику російських військ.

Про це повідомили в Міноборони України.

Кримський міст більше не працює як транспортна артерія Росії. Автомобільний рух ним перервано, а уламки конструкції перекрили фарватер. Це, за оцінкою Міноборони, збільшує навантаження на логістику російських військ на Запорізькому та Херсонському напрямках.

"На кожен удар по нашій території ми відповідатимемо вдвічі, втричі сильніше. Це наше право на захист", – заявив міністр оборони Євгеній Хмара.