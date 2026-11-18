Російські війська інтенсивно намагаються наступати на Добропілля та Костянтинівку. Водночас українські військові знищують окупантів.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.
За його словами, сьогодні відбулася доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого щодо ситуації на фронті.
"Наші позиції сильні. І хоча росіяни дуже інтенсивно намагаються наступати на Добропілля, на Костянтинівку, окупантів ми знищуємо", – заявив Зеленський.
Президент подякував українським військовим підрозділам за результати на передовій.
- Минулої доби на Костянтинівському напрямку зафіксовано 12 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки та Довгої Балки.