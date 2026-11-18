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Російські війська інтенсивно намагаються наступати на Добропілля та Костянтинівку. Водночас українські військові знищують окупантів.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

За його словами, сьогодні відбулася доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого щодо ситуації на фронті.

"Наші позиції сильні. І хоча росіяни дуже інтенсивно намагаються наступати на Добропілля, на Костянтинівку, окупантів ми знищуємо", – заявив Зеленський.

Президент подякував українським військовим підрозділам за результати на передовій.