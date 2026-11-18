Добові обсяги переробки впали приблизно з 700 до 400 тисяч тонн.

Українські атаки безпілотників скоротили добові обсяги переробки нафти в Росії приблизно на 45% порівняно з кінцем жовтня. Після майже щоденних ударів протягом останніх 20 днів показник знизився з понад 700 тисяч до близько 400 тисяч тонн на добу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на оцінки двох джерел у нафтовій галузі.

За їхніми даними, атаки порушили або зупинили роботу 15 із 35 найбільших російських нафтопереробних заводів. Серед постраждалих підприємств – НПЗ у Рязані, Ярославлі, Кіришах та Поволжі.

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Наразі російські заводи переробляють близько 400 тисяч тонн нафти на добу, або приблизно 3 млн барелів. Водночас середній добовий показник від початку листопада залишається вищим за 500 тисяч тонн. Це на 5–10% менше, ніж у вересні та жовтні. Джерела пояснюють таку різницю поступовим скороченням обсягів переробки.

Росія вже стикається з дефіцитом пального в окремих регіонах. Крім того, українські удари по портах обмежують її експортні можливості.

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Подальше скорочення переробки може посилити напруження на світовому ринку пального та ускладнити виконання домовленостей про постачання російського дизелю до США.