Їх звинувачують у корупції та службовими зловживаннями.

Від початку року повідомлено про підозру 111 посадовцям ТЦК та ВЛК за фактами корупційних кримінальних правопорушень, пов’язаних із мобілізацією.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Задокументовано неправомірну вигоду в розмірі 811,4 тис. доларів США, 15,5 тис. євро, 885,2 тис. грн, а також два автомобілі і талони на 1,8 тис. літрів дизельного пального.

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Серед останніх виявлених фактів корупції та службовим зловживанням у ТЦК повідомили дві підозри колишнім керівним посадовцям на Закарпатті та Київщині й обвинувальний акт стосовно військовослужбовця ТЦК в Одесі.

На Закарпатті, за даними слідства, 59-річний полковник, який раніше очолював районний ТЦК та СП, запропонував використати свої зв’язки у військовій сфері для направлення мобілізованого до тилового підрозділу. За такий вплив він хотів 5 тис. доларів США, а надалі розраховував щомісяця отримувати ще по тисячі доларів.

На Київщині повідомлено про підозру колишньому заступнику начальника районного ТЦК та СП, який, за даними слідства, вистрілив у військовослужбовця під час конфлікту в установі.

У жовтні 2023 року військовослужбовець звернувся до ТЦК за довідкою щодо військового обліку. Натомість йому запропонували пройти ВЛК. Чоловік відмовився, пояснивши, що вже проходить військову службу. Під час конфлікту заступник начальника ТЦК дістав пістолет вистрілив військовослужбовцю у ногу.

За версією слідства, після стрілянини посадовець намагався приховати обставини події. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

В Одесі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 29-річного військовослужбовця районного ТЦК, який, за даними слідства, отримав гроші за вплив на посадовців для зняття чоловіка з розшуку та зміни його даних у реєстрі «Оберіг».

Спочатку він вимагав від 3 до 5 тис. доларів США, однак згодом погодився на 2 тис. доларів. Після передачі грошей у застосунку «Резерв+» з’явилася інформація про сплату штрафу в розмірі 8 500 грн, хоча чоловік не відвідував ТЦК та штрафу не сплачував. Згодом його дані в реєстрі «Оберіг» змінилися, а самого чоловіка зняли з розшуку.

Військовослужбовця затримали .