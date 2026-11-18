Чоловік надсилав неправдиві погрози вибухами, підпалами та іншими небезпечними діями до закладів освіти, торговельних центрів у Чехії, Словаччині й Латвії.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Справу мешканця Дніпра щодо масових неправдивих повідомлень про мінування установ у трьох країнах Європейського Союзу скерували до суду. За версією слідства, чоловік надсилав погрози щонайменше з 2024 року.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Розслідування здійснили в межах міжнародної операції «E-THREAT» у співпраці правоохоронних органів України, Чехії, Словаччини та Латвії.

Реклама

За даними слідства, чоловік надсилав повідомлення з погрозами вибухів, підпалів та інших дій, які могли загрожувати загибеллю людей. Для цього він використовував заздалегідь створені численні електронні адреси та облікові записи в Telegram.

Фото: ОГП

Повідомлення надходили до закладів освіти, торговельних центрів та інших установ у Чехії, Словаччині й Латвії.

Під час дослідження вилученої комп’ютерної техніки та електронних носіїв інформації правоохоронці отримали докази, які, за версією обвинувачення, підтверджують причетність чоловіка до цих дій.

У разі обвинувального вироку йому загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.