Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Колишнього заступника мера Куп’янська Харківської області заочно засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд визнав його винним у державній зраді та колабораційній діяльності під час російської окупації міста.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у липні 2022 року, під час тимчасової окупації Куп’янська, посадовець добровільно перейшов на бік загарбників. Він обійняв посаду так званого "виконувача обов’язків помічника заступника голови з питань інфраструктури" в незаконно створеній окупаційній адміністрації.

Реклама

Працюючи на окупантів, чоловік взяв під контроль діяльність місцевих комунальних підприємств. Зокрема, він займався перепідключенням електропостачання Куп’янського району до енергомереж так званої "ЛНР" та Росії. Про виконану роботу він особисто звітував на нарадах окупаційної адміністрації.

У 2020 році чоловіка також обрали депутатом Куп’янської районної ради VIII скликання від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа – За життя".

Після звільнення Куп’янська Збройними силами України він утік до Росії та наразі перебуває в розшуку. Із посади заступника міського голови його звільнили, а про підозру повідомили заочно.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.