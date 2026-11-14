Суд задовольнив позов прокуратури про повернення державі 26 лісових ділянок поблизу «Буковелю»

За матеріалами справ, ці землі незаконно оформили у приватну власність за підробленими документами, щоб згодом використати для будівництва котеджів, автостоянок та закладів відпочинку поблизу курорту.

Суди задовольнили позови прокуратури про повернення державі 26 лісових ділянок на Івано-Франківщині, поблизу куроруту «Буковель».

Як повідомили у Офісі генпрокурора, загалом ідеться про 30 ділянок площею майже 10 гектарів. За матеріалами справ, ці землі незаконно оформили у приватну власність за підробленими документами, щоб згодом використати для будівництва котеджів, автостоянок та закладів відпочинку поблизу «Бууковелю».

Землі розташовані на території Поляницької громади Надвірнянського району. Вони вкриті багаторічним лісом і з 2001 року перебувають у постійному користуванні державного лісогосподарського підприємства. Уповноважені органи не ухвалювали рішень про їх вилучення з лісового фонду.

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Однак, як пишуть у прокуратурі, із 2022 року ділянки почали реєструвати як землі сільськогосподарського призначення. Для цього використовували підроблені державні акти на право приватної власності, нібито видані за рішеннями сільської ради у 2001–2002 роках. Спочатку на підставі цих документів ділянки вносили до Державного земельного кадастру, потім протягом кількох днів право приватної власності реєстрували за підставними особами. Згодом більшість ділянок ділили, об'єднували та неодноразово перепродавали за мінімальними цінами.

«Підробку документів, зокрема, підтверджували однакові серії та номери державних актів, у яких зазначали різні дати видачі, реєстрації та реквізити рішень сільської ради. За матеріалами кримінальних проваджень, після використання ці акти знищували, щоб ускладнити встановлення факту підробки», – розповіли у прокуратурі.

Щоб підтвердити фактичний стан земель, прокурори отримали супутникові знімки від Національного центру управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України. Знімки за період понад 15 років підтвердили, що на спірній території не було ознак сільськогосподарських робіт.

У межах кримінальних проваджень уже постановлено обвинувальні вироки щодо осіб, які надали свої документи для виготовлення підроблених державних актів, хоча земельних ділянок у власність ніколи не отримували.

Окремо суд розглядає обвинувальний акт щодо інженера-землевпорядника, державних реєстраторів, які, за версією обвинувачення, сприяли незаконній реєстрації земель, та одного з організаторів схеми. Іншим особам повідомлено про підозру.

Екологічні прокурори подали позови про витребування всіх 30 ділянок із приватного володіння. Вони також вимагають скасувати їх неправомірну реєстрацію в Державному земельному кадастрі як земель сільськогосподарського або рекреаційного призначення. Це дозволить належно оформити та облікувати ці території як землі лісогосподарського призначення.

Наразі суди задовольнили позови щодо 26 із них, які вже набрали законної сили та перебувають на виконанні.

На більшості спірних територій будівництво не розпочали, тому ліс вдалося зберегти у природному стані. За даними таксаційного обліку ДП «Ліси України», тут ростуть дерева віком до 113 років, заввишки до 30 метрів і діаметром стовбурів до 50 сантиметрів.

Водночас на одній із ділянок лісові насадження вже знищили, а на їхньому місці без відповідної дозвільної документації збудували кілька котеджів та автостоянку, і це може свідчити про самочинне будівництво. Правову оцінку цим діям нададуть після вирішення судом питання про повернення земельної ділянки державі.