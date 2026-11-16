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За підрив залізниці на замовлення спецслужб РФ двох жителів Хмельниччини засудили до 15 років

Їх затримали на наступний день після скоєння диверсії. 

За підрив залізниці на замовлення спецслужб РФ двох жителів Хмельниччини засудили до 15 років
Пошкоджена диверсантами колія
Фото: Офіс генпрокурора

Двох мешканців Хмельницької області визнали винними у вчиненні диверсії на залізниці. Кожному призначили по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як розповіли у Офісі генпрокурора, довели, що у серпні 2024 року 28-річний військовослужбовець самовільно залишив військову частину. Згодом через Telegram він налагодив зв’язок із представником російських спецслужб та погодився виконати завдання щодо підриву залізничної колії.

До вчинення диверсії залучив 27-річного спільника, який також самовільно залишив військову частину.

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Отримавши необхідні матеріали та інструкції, старший із змовників виготовив саморобний вибуховий пристрій із дистанційним керуванням.

У грудні 2024 року чоловіки приїхалидо залізничної колії у Хмельницькому районі. 28-річний встановив пристрій та привів його в дію, натиснувши кнопку. Його спільник у цей час знімав підрив на відео для російського куратора.

Внаслідок вибуху пошкоджено рейки та шпали, зупинено рух поїздів.

Наступного дня правоохоронці затримали обох. Під час обшуку гаража 28-річного чоловіка також знайшли патрони.

Крім диверсії, його визнано винним у державній зраді, незаконному поводженні з бойовими припасами та вибуховими речовинами, незаконному виготовленні вибухового пристрою та дезертирстві (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч. 4 ст. 408 КК України).

Спільника засудили за диверсію, вчинену за попередньою змовою групою осіб, та дезертирство (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113, ч. 4 ст. 408 КК України).

До набрання вироком законної сили обоє перебуватимуть під вартою.

  • Нещодавно засудили диверсанта, який на Харківщині підірвав військового і спалив залізничні релейні шафи.
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