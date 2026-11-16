За підрив залізниці на замовлення спецслужб РФ двох жителів Хмельниччини засудили до 15 років

Їх затримали на наступний день після скоєння диверсії.

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Двох мешканців Хмельницької області визнали винними у вчиненні диверсії на залізниці. Кожному призначили по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як розповіли у Офісі генпрокурора, довели, що у серпні 2024 року 28-річний військовослужбовець самовільно залишив військову частину. Згодом через Telegram він налагодив зв’язок із представником російських спецслужб та погодився виконати завдання щодо підриву залізничної колії.

До вчинення диверсії залучив 27-річного спільника, який також самовільно залишив військову частину.

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Отримавши необхідні матеріали та інструкції, старший із змовників виготовив саморобний вибуховий пристрій із дистанційним керуванням.

У грудні 2024 року чоловіки приїхалидо залізничної колії у Хмельницькому районі. 28-річний встановив пристрій та привів його в дію, натиснувши кнопку. Його спільник у цей час знімав підрив на відео для російського куратора.

Внаслідок вибуху пошкоджено рейки та шпали, зупинено рух поїздів.

Наступного дня правоохоронці затримали обох. Під час обшуку гаража 28-річного чоловіка також знайшли патрони.

Крім диверсії, його визнано винним у державній зраді, незаконному поводженні з бойовими припасами та вибуховими речовинами, незаконному виготовленні вибухового пристрою та дезертирстві (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч. 4 ст. 408 КК України).

Спільника засудили за диверсію, вчинену за попередньою змовою групою осіб, та дезертирство (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113, ч. 4 ст. 408 КК України).

До набрання вироком законної сили обоє перебуватимуть під вартою.