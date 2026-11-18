В "Укрзалізниці" попереджають про технічні роботи в інформаційних системах в ніч на 19 листопада.
Про це йдеться на сторінці компанії.
Планові роботи відбуватимуться з 00:30 до 07:10.
В цей час для пасажирів будуть повністю недоступні оформлення та повернення квитків на поїзди далекого та регіонального сполучення. Це стосується, як кас, так і електронних каналів продажу. Проїзні документи, придбані раніше, зберігаються в застосунку.
Квитки на приміські рейси та Київську кільцеву електричку можна буде придбати в застосунку без обмежень.