З 00:30 до 07:10 19 листопада для пасажирів будуть повністю недоступні оформлення та повернення квитків на поїзди далекого та регіонального сполучення.

В "Укрзалізниці" попереджають про технічні роботи в інформаційних системах в ніч на 19 листопада.

Про це йдеться на сторінці компанії.

Планові роботи відбуватимуться з 00:30 до 07:10.

В цей час для пасажирів будуть повністю недоступні оформлення та повернення квитків на поїзди далекого та регіонального сполучення. Це стосується, як кас, так і електронних каналів продажу. Проїзні документи, придбані раніше, зберігаються в застосунку.

Квитки на приміські рейси та Київську кільцеву електричку можна буде придбати в застосунку без обмежень.