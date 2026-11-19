Вашингтонський дослідницький центр Pew стверджує, що до 2035 року іслам випередить християнство за кількістю вірян і стане найбільш поширеною світовою релігією.

Як пише Deutsche Welle, обидві віри демонструють тенденцію до збільшення своїх послідовників. Проте упродовж періоду з 2020 до 2035 років християнство з 2 мільярдів 270 мільйонів вірян зросте до 2,52 мільярда. Натомість мусульман стане більше на майже 500 мільйонів - до 2,57 мільярда по всьому світу.

Причиною зміни найбільш популярної світової релігії є демографія. В мусульманських родинах в середньому народжується 3,1 дитина, в той час як християнські родини мають середній показник народжуваності у 2,5 дитини. Для всіх інших вірувань та атеїстів народжуваність складає 1,6 дитини, чого не достатньо для самовідтворення поколінь.

Якщо тенденція збережеться, то до 2070 року понад половина всіх християн світу житимуть в африканських країнах на південь від Сахари, Сполучені Штати втратять статус держави з найбільшою кількістю християнського населення і поступляться Демократичній Республіці Конго, а Пакистан стане найбільш мусульманською країною світу, відібравши цей титул в Індонезії.