Син короля готовий повернутися до служби у війську, якщо буде потреба.

Британський принц Гаррі в інтерв'ю The Telegraph закликав серйозно ставитися до загрози Росії та пообіцяв знову вступити до лав армії, якщо виникне потреба обороняти від росіян свою країну.

За словами молодшого сина короля Чарльза ІІІ, світ "має багато чого навчитися в України". Гаррі переконаний, що упродовж останнього десятиліття Сполучене Королівство фактично перебуває у стані війни з Росією - хай навіть "на нас не летять дрони, кулі та ракети". Він висловив 100-відсоткову готовність "знову служити своїй країні зі зброєю в руках, разом з моїми товаришами-ветеранами".

Принц брав участь у бойових діях в Ірані та Афганістані у складі збройних сил Її Величності у "нульових" роках. У своїй автобіографії "Запасний" він зізнавався, що безпосередньо причетний до ліквідації бойовиків "Талібану" під час бойових вильотів за штурвалом гелікоптера.

Герцог Сассекський вважає, що Європа вже усвідомила загрозу з боку Росії, але попереджає про те, що країни Старого світу не повинні конфліктувати між собою.