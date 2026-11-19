В Карпатах очікується дощ з мокрим снігом.

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В четвер, 19 листопада, в Україні подекуди дощитиме, в Карпатах прогнозують мокрий сніг. Найтепліше буде на півдні країни, там вдень прогріється до +16°.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вночі в Україні, вдень на Лівобережжі та Закарпатті помірні, на сході та південному сході країни місцями значні дощі; на решті території без опадів.

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Вітер переважно західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 2-8° тепла, вдень 8-13°; на півдні країни вночі 7-12° тепла, вдень 11-16°.

В Карпатах вночі помірні дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ; температура вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

На Київщині та в Києві вночі помірний дощ, вдень без опадів.

Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°.