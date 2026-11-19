На думку Президента, було б достатньо однієї зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News заявив, що Китай та Сполучені Штати мають достатньо впливу для того, щоб змусити Росію припинити бойові дій проти України.

За словами глави держави, будь-який шлях до миру має починатися із зупинки вогню на полі бою. Зеленський вважає, що спосіб досягнення цього є "досить очевидним" і полягає в тому, щоб Дональд Трамп і Сі Цзінпінь використали свій вплив на російського диктатора Путіна.

На думку Зеленського, зупинити кремлівського правителя можна було б буквально упродовж однієї зустрічі. Для цього американський та китайський лідери мали б пригрозити Росії запровадженням санкцій та припиненням торгівлі - мовляв, це б практично одразу поклало б край війні.