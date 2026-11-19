Найдовша з часів терактів 11 вересня заборона на здійснення рейсів цивільної авіації у США сталася з провини приватної компанії-підрядника, яка займалась заміною технічного обладнання.

Як пише The Guardian, таку версію подій офіційно озвучив міністр транспорту Шон Даффі. За його словами, проблема виникла у штаті Арканзас, де компанія L3Harris проводила заміну мідних дротів на оптоволокно і встановила новий маршрутизатор, який призвів до перевантаження свієї системи диспетчерів.

Даффі поскаржився, що проблему не вдалося вчасно виявити і оперативно локалізувати, через що упродовж кількох годин були скасовані усі вильоти з усіх аеропортів Сполучених Штатів.

Водночас соратник Дональда Трампа не забув дорікнути і "попередникам". За його словами, роботи з модернізації доводиться проводити зараз, оскільки влада демократів нібито не надала вчасного фінансування для вирішення цієї проблеми.