Цей документ має орієнтовний бюджет у 70 млн євро і має наблизити українське законодавство, інституції і практику до європейських стандартів.

Комітет міністрів Ради Європи схвалив новий план дій для України на 2027-2030 роки під назвою «Демократична безпека для України».

Про це ідеться на сайті Ради Європи.

Цей документ має орієнтовний бюджет у 70 млн євро і спрямований на те, щоб наблизити українське законодавство, інституції та практику до європейських стандартів. Відповідне рішення ухвалили міністерські делегати під час зустрічі у Страсбурзі 18 листопада.

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Генсек Ради Європи Ален Берсе під час звернення до Комітету міністрів зазначив, що цей план дій відображає рішучість організації підтримувати Україну.

План передбачає спільну роботу Ради Європи і української влади над реформами для втілення мирного плану та зміцнення демократичної стійкості. За словами Берсе, довгострокова безпека України залежить не лише від ситуації на полі бою, а й від міцності інституцій, незалежності судової системи, довіри громадян і боротьби з іноземним втручанням.

Документ також враховує наслідки російської агресії, яка спричинила руйнування інфраструктури, переміщення людей та проблеми в соціальній сфері.

Новий план дій спирається на результати попередньої програми на 2023-2026 роки, яка допомогла покращити захист прав людини, розширити доступ до правосуддя та цифрових послуг, посилити боротьбу з кіберзлочинністю і підтримати реформи в медіа й судовій системі. Офіційний запуск плану «Демократична безпека для України» на 2027-2030 роки відбудеться на початку наступного року.